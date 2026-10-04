Auto in Flammen drohte, auf Wohnhaus überzugreifen

Ein Fahrzeugbrand hat am Sonntagfrüh in Saalfelden einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto im Ortsteil Harham bereits in Vollbrand. Weil ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus gefährdet war und sich dort Personen befanden, musste rasch gehandelt werden.
Nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt stand am Sonntagfrüh in Saalfelden ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr wurde gegen 4.36 Uhr in den Ortsteil Harham alarmiert und begann sofort mit dem Löschangriff. Gleichzeitig durchsuchten Einsatzkräfte das unmittelbar gefährdete Wohnhaus und belüfteten das Gebäude.
Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Insgesamt standen drei Atemschutztrupps im Einsatz. Das brennende Fahrzeug wurde mit zwei Hochdruckrohren bekämpft. Nachdem die Flammen gelöscht waren, führte die Feuerwehr noch gründliche Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Fahrzeug für die weiteren Ermittlungen der Polizei übergeben. Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.