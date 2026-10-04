Auto in Flammen drohte, auf Wohnhaus überzugreifen

Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Insgesamt standen drei Atemschutztrupps im Einsatz. Das brennende Fahrzeug wurde mit zwei Hochdruckrohren bekämpft. Nachdem die Flammen gelöscht waren, führte die Feuerwehr noch gründliche Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Fahrzeug für die weiteren Ermittlungen der Polizei übergeben. Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse.