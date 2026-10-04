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Pkw in Vollbrand

Auto in Flammen drohte, auf Wohnhaus überzugreifen

Salzburg
04.10.2026 14:00
Das Auto brannte lichterloh
Das Auto brannte lichterloh(Bild: FF Saalfelden)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Fahrzeugbrand hat am Sonntagfrüh in Saalfelden einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto im Ortsteil Harham bereits in Vollbrand. Weil ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus gefährdet war und sich dort Personen befanden, musste rasch gehandelt werden.

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Nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt stand am Sonntagfrüh in Saalfelden ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr wurde gegen 4.36 Uhr in den Ortsteil Harham alarmiert und begann sofort mit dem Löschangriff. Gleichzeitig durchsuchten Einsatzkräfte das unmittelbar gefährdete Wohnhaus und belüfteten das Gebäude.

Die Floriani waren gefordert...
Die Floriani waren gefordert...(Bild: FF Saalfelden)
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Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Insgesamt standen drei Atemschutztrupps im Einsatz. Das brennende Fahrzeug wurde mit zwei Hochdruckrohren bekämpft. Nachdem die Flammen gelöscht waren, führte die Feuerwehr noch gründliche Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde das Fahrzeug für die weiteren Ermittlungen der Polizei übergeben. Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse. 

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