Salzburg: Leichtflugzeuge beim Starten kollidiert

Zwei Leichtflugzeuge sind am Sonntagvormittag in Krimml (Bezirk Zell am See in Salzburg) beim Starten miteinander kollidiert.
Bei der Kollision sind zwei Personen verletzt worden, berichteten die Polizei und das Rote Kreuz.
Der Unfall passierte noch am Boden und es kam zu keinem Absturz der beiden Fluggeräte. Nähere Informationen gibt es bisher nicht. Die Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus.
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