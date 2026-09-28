Das ändert Heidi Klum jetzt wieder bei „GNTM“!

Leak hatte Finale Überraschungsmoment genommen

Bei der jüngsten Staffel hatten vorab zugestellte Modemagazine einen Tag vor dem Finale für Wirbel gesorgt. Auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Zeitschrift „Harper‘s Bazaar“ waren die beiden Sieger schon für Abonnenten zu sehen, bevor das mehrere Monate im Voraus aufgezeichnete Finale der Sendung ausgestrahlt wurde.