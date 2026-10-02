SPÖ-Wettquoten | Gefinkelte Strategie

SPÖ-Wettquoten. Die – fiktiven – Wettquoten zur SPÖ-Spitze ändern sich beinahe täglich: Am Freitag galt es als relativ sicher, dass Andreas Babler am Sonntag als Parteichef der Roten Geschichte sein werde. Und als relativ aussichtsreichster Favorit galt Finanzminister Markus Marterbauer. Jenem Mann, der die ganze Debatte um die Parteiführung ausgelöst hat, Medienmanager Gerhard Zeiler, gab man zuletzt eher geringere Chance auf die Babler-Nachfolge. Marterbauer genießt ja bei der Bevölkerung seit einiger Zeit die höchsten Vertrauenswerte aller SPÖ-Regierer. Gestern fragten wir unsere Leser und User, ob der Finanzminister ein guter SPÖ-Chef wäre. Und siehe da, in dieser „Frage des Tages“ antwortete eine satte Dreiviertelmehrheit mit Nein. Also doch nicht Marterbauer?
Gefinkelte Strategie? Aber vielleicht kommt es am Sonntag, beim angekündigten roten „Showdown“, zu gar keinem echten Showdown, zu gar keiner Entscheidung. Das glaubt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der erstmals seit langem wieder an einer überregionalen SPÖ-Sitzung teilnimmt. Er erwarte da keine Personalentscheidungen, verkündete er am Freitag. Manche Beobachter unterstellen Doskozil eine besonders gefinkelte Strategie: Indem er „keine Entscheidung“ in den Raum stelle, provoziere er seinen ewigen Gegner Bürgermeister Miachel Ludwig zu einer Entscheidung. Naja: Sonntag Abend oder in der Nacht auf Montag sollten wir´s wissen!
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.