Türkische Islambehörde lockt „Lehrer für Europa“

Noch deutlicher wird Diyanet in einem internen Fachartikel: Die künftigen Absolventen sollen in Europa islamischen Religionsunterricht halten und sogar Lehrpläne schreiben. Laut der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat übrigens ein Drittel der Religionslehrkräfte hier bei uns sein Studium im Ausland absolviert, großteils eben im Land am Bosporus.