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E-Mails in Umlauf

Steht Klimabonus tatsächlich vor einem Comeback?

Oberösterreich
12.10.2026 05:00
Wird der Klimabonus wieder verschickt?
Wird der Klimabonus wieder verschickt?(Bild: Karl Schöndorfer)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Er ist wieder zurück: der Klimabonus. Das lassen zumindest jene E-Mails vermuten, die derzeit die Runde machen. Unbekannte Täter schicken aktuell massenhaft Nachrichten aus. Ein genauerer Blick auf die Absenderadresse deckt den gefährlichen „Schmäh“ allerdings schnell auf.

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„Für Ihren Hauptwohnsitz in Österreich ist derzeit noch kein Antrag auf den Klimabonus 2026 eingegangen. Dabei handelt es sich um eine direkte Rückerstattung aus den CO2-Bepreisungseinnahmen — und die steht Ihnen zu, sofern Sie in Österreich gemeldet sind. Wie viel Sie erhalten, hängt von Ihrer Wohngemeinde und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ab. Konkret: zwischen 145 und 400 Euro. Für Personen unter 18 Jahren kommt noch die halbe Regionalstufe obendrauf“, heißt es in dem Schreiben.

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