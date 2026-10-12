Steht Klimabonus tatsächlich vor einem Comeback?

„Für Ihren Hauptwohnsitz in Österreich ist derzeit noch kein Antrag auf den Klimabonus 2026 eingegangen. Dabei handelt es sich um eine direkte Rückerstattung aus den CO2-Bepreisungseinnahmen — und die steht Ihnen zu, sofern Sie in Österreich gemeldet sind. Wie viel Sie erhalten, hängt von Ihrer Wohngemeinde und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ab. Konkret: zwischen 145 und 400 Euro. Für Personen unter 18 Jahren kommt noch die halbe Regionalstufe obendrauf“, heißt es in dem Schreiben.