Eklat in Basel! Suljovic erntet Pfiffe und Buhrufe

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hat beim European-Tour-Turnier in Basel für Negativschlagzeilen gesorgt. Der 54-Jährige attackierte am Sonntag den ehemaligen Europameister Ross Smith aus England verbal und stachelte immer wieder die Zuschauer auf.
„Was beschwert sich der Kerl? Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen“, sagte Suljovic. Der Wiener gewann das Duell am Nachmittag 6:5, woraufhin sich Smith über die Mätzchen des Rivalen beklagte.
„Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe – abgesehen von den Reaktionen des Publikums. Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen“, schrieb Smith auf X.
„Brauche die Unterstützung“
Suljovic, der in der 2. Runde am Samstag den Niederländer Michael van Gerwen 6:4 besiegt hatte, rechtfertigte seine Mittel folgendermaßen: „Ich brauche die Unterstützung. Ohne euch schaffe ich nichts“, meinte er und kassierte dafür auch Pfiffe vom Publikum.
Suljovic schied im Halbfinale gegen Luke Humphries mit 4:7 aus, der Turniersieg ging an Jonny Clayton aus Wales.
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