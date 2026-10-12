„Die Sportler-Promi-Millionenshow“ mit Top-Stars

„Toni muss abliefern“

Herzog schaut der Show etwas entspannter gegenüber, sorgt sich am meisten um seinen gut befreundeten Kollegen. „Wir müssen vor allem schauen, wie wir die Schwächen vom Toni gut ausbügeln können. Aber es ändert sich nicht viel zu früher am Spielfeld. Ich muss die Meter machen und den Toni beliefern und macht dann hoffentlich den Sack zu. Der Vorteil ist jedenfalls, dass man vier Antwortmöglichkeiten hat“, zeigt sich „Herzerl“ nüchtern optimistisch, „es ist ein bisschen wie in der Schule. Man sieht was vor sich und kann mittels Herleitens, Ratens und aufs Glück hoffen vielleicht was Richtiges sagen.“ Eine besondere Taktik haben sich die beiden jedenfalls nicht auferlegt, um die Maximalsumme von 75.000 Euro für den guten Zweck zu sichern. „Es hängt alles von den Fragen ab. Es wird sehr lustig, zwischendurch aber wohl auch peinlich sein. Der Toni ist außerdem eine 1.-FC-Köln-Legende, der hat hier Heimspiel. Jetzt muss er abliefern, sonst gibt es mehrfach Ärger.“