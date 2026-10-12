Erleben Sie Romeo & Julia als Musical

Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten kehrt nach 20 Jahren endlich nach Wien zurück! „Romeo & Julia – in Concert“ begeistert mit großen Musicalhits, einer hochkarätigen Besetzung und spektakulärer Sandmalerei. Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für die Show am 13. November in der Wiener Stadthalle!
Liebe, Leidenschaft und eine Geschichte, die seit Jahrhunderten die Menschen bewegt: Nach 20 Jahren feiert das Erfolgsmusical „Romeo & Julia“ sein großes Comeback in Wien! Am 13. und 14. November 2026 verwandelt sich die Wiener Stadthalle, Halle F, in die Bühne für eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Welt.
Ein Musical-Erfolg rund um die Welt
Bereits 2005 sorgte die deutschsprachige Erstaufführung von „Romeo & Julia“ im Wiener Raimundtheater für Begeisterung. Bis Juni 2006 war die Produktion ausverkauft. Weltweit lockte das Musical des französischen Komponisten Gérard Presgurvic bereits mehr als elf Millionen Besucher an. Unvergessen sind dabei Hits wie „Herrscher der Welt“, „Siehe da sie liebt“ und „Liebe“. Letzterer schaffte es in der Interpretation von Marjan Shaki und Lukas Perman sogar auf Platz drei der österreichischen Charts.
Neue Stars, bekannte Gesichter
Für die Neuinszenierung kehren die damaligen Hauptdarsteller Marjan Shaki und Lukas Perman zurück – diesmal allerdings hinter den Kulissen als Produzenten und künstlerische Leiter. Auf der Bühne übernimmt Shootingstar Lukas Mayer die Rolle des Romeo, während Amelie Sarich als Julia ihr Debüt feiert. Auch zahlreiche Publikumslieblinge der ursprünglichen Wiener Produktion sind wieder mit dabei: Mark Seibert als Tybalt, Carin Filipčić als Amme, Mathias Edenborn als Benvolio und Peter Lesiak als Mercutio. Annemieke van Dam und André Bauer verkörpern Lady und Lord Capulet. Restkarten für das Musical sind im „Krone“-Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für „Romeo & Julia – in Concert“ am Freitag, dem 13. November 2026, in der Wiener Stadthalle. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.