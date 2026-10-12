Erleben Sie Romeo & Julia als Musical

Neue Stars, bekannte Gesichter

Für die Neuinszenierung kehren die damaligen Hauptdarsteller Marjan Shaki und Lukas Perman zurück – diesmal allerdings hinter den Kulissen als Produzenten und künstlerische Leiter. Auf der Bühne übernimmt Shootingstar Lukas Mayer die Rolle des Romeo, während Amelie Sarich als Julia ihr Debüt feiert. Auch zahlreiche Publikumslieblinge der ursprünglichen Wiener Produktion sind wieder mit dabei: Mark Seibert als Tybalt, Carin Filipčić als Amme, Mathias Edenborn als Benvolio und Peter Lesiak als Mercutio. Annemieke van Dam und André Bauer verkörpern Lady und Lord Capulet. Restkarten für das Musical sind im „Krone“-Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.