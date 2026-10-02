Gesamtkunstwerk „María de Buenos Aires“

Natürlich muss sie Maria heißen, diese Frau, die das Lied der Asche in sich trägt, weil sie im Feuer geboren ist – ausgespuckt aus der dampfenden Gosse der Stadt mit ihren Dieben und Huren, Engeln und Geistern. Natürlich muss sie ein rotes Kleid tragen. Rot wie die fatale Leidenschaft, die in ihr brennt. Rot wie das Blut, das vom Messer ihres Mörders tropft. Rot wie der Tango, der Maria zugehört, weil er Maria ist.