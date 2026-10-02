Mehr Mikro-ÖV-Angebote für Kärntner Gemeinden

Ergänzung für bestehendes Angebot

Und so gibt es in 97 Kärntner Gemeinden ein Mikro-ÖV-System. „Erst kürzlich haben in der Region Völkermarkt, im Oberen Drautal, im Zollfeld und Umgebung, im Lavanttal sowie im Bezirk Spittal weitere Mikro-ÖV-Angebote Fahrt aufgenommen“, so Schuschnig. „Diese Systeme ersetzen nicht Bus und Bahn, sondern ergänzen den bestehenden öffentlichen Verkehr dort, wo flexible Lösungen gebraucht werden.“