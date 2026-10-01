In die Wüste | Rotes Koma

In die Wüste. Als linke Parteirebellen den SPÖ-Chef in die Wüste pfiffen – das wird man in der Sozialdemokratie nicht vergessen. Wo demontiert man einen SPÖ-Parteichef am besten? Am Feiertag der Roten, am 1. Mai. So geschah es 2016 mit dem in den Augen der Partei-Linken viel zu pragmatischen Werner Faymann. Lautstark demonstrierten sie ihre Ablehnung des Parteichefs. Der nahm es zur Kenntnis und ging wenig später. Die Rebellen, das waren Typen vom Schlag eines Andreas Babler. Der sägte nicht nur an Faymann, sondern später auch an Pamela Rendi-Wagner und verhinderte den an die Spitze drängenden burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und übernahm selbst die Führung der SPÖ. Es war kein Glücksgriff für die Partei.
Rotes Koma. Mit Babler stürzt die SPÖ in Umfragen in ungeahnte 15-Prozent-Tiefen. Faymann erreichte bei seinen letzten Nationalratswahlen noch fast das Doppelte. Wird Babler nun also weggepfiffen? Nein, nicht zuletzt mangels großem Auftritt, bis zum 1. Mai vergehen ja immerhin noch sieben Monate. Nach außen herrscht eine seltsame Stille in der SPÖ, manche nennen es Totenstille. Das ist gewiss eine Übertreibung, wird doch hinter den Kulissen eifrig diskutiert, intrigiert, angegriffen und abgewehrt. Aber dass die Roten seit Monaten im Koma liegen, das kann keiner leugnen. Dass Babler die Sozialdemokratie aus diesem Zustand nicht wird wecken können, da sind sich Freund und Feind sicher. Aber ob das eine oder einer aus der wachsenden vermeintlichen Kandidatenschar noch kann?
Kommen Sie gut durch den Freitag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.