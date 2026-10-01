In die Wüste | Rotes Koma

In die Wüste. Als linke Parteirebellen den SPÖ-Chef in die Wüste pfiffen – das wird man in der Sozialdemokratie nicht vergessen. Wo demontiert man einen SPÖ-Parteichef am besten? Am Feiertag der Roten, am 1. Mai. So geschah es 2016 mit dem in den Augen der Partei-Linken viel zu pragmatischen Werner Faymann. Lautstark demonstrierten sie ihre Ablehnung des Parteichefs. Der nahm es zur Kenntnis und ging wenig später. Die Rebellen, das waren Typen vom Schlag eines Andreas Babler. Der sägte nicht nur an Faymann, sondern später auch an Pamela Rendi-Wagner und verhinderte den an die Spitze drängenden burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und übernahm selbst die Führung der SPÖ. Es war kein Glücksgriff für die Partei.