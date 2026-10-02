Kartenzahlung im Bus kommt, aber erst spät

Kartenzahlung oder Bezahlung via App ist mittlerweile fast überall Standard, nur nicht beim Verkehrsverbund Tirol. „Ich fahre oft mit dem Bus von Innsbruck ins Stubai. An den Haltestellen steigen häufig Touristinnen und Touristen ein, die ihr Handy zücken und es gar nicht fassen können: In den Bussen des VVT kann man nicht mit Karte zahlen“, berichtete Grünen-Chef Gebi Mair im Landtag. „Dann wird in den Taschen gekramt, der Bus wird aufgehalten. Die Busfahrer müssen sich schräg anreden lassen. Manche Gäste installieren dann die VVT-App und warten auf den nächsten Bus, um bis dahin ein Ticket am Handy erwerben zu können. Das ist keine smarte Öffi-Erfahrung“, sagte Mair.