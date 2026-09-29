Sprit bis Bauland: Landtag debattiert 90 Punkte

Opposition im Landtag hat ihre eigenen Ideen und Initiativen

Mit drei Dringlichkeitsanträgen und einer mündlichen Anfrage geht die größte Oppositionspartei FPÖ in den am Mittwoch startenden Oktoberlandtag. FP-Chef Markus Abwerzger will von LH Anton Mattle wissen, welcher personelle Mehraufwand durch die Nicht-Nachbesetzung von Ex-LR Astrid Mair entstanden ist. Mittels Dringlichkeitsanträgen fordert die FPÖ ein „Sicherheits- und Awareness-Konzept“ für die Verkehrs-Hotspots in den Tiroler Städten. Zudem plädieren die Blauen für einen besseren Informationsaustausch zwischen Bildungseinrichtungen bei einem Schulwechsel. LA Patrick Haslwanter fordert die Genehmigung des Herzkatheterlabors am Bezirkskrankenhaus St. Johann und eine Stärkung der regionalen kardiologischen Versorgung.