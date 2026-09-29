Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirol kämpferisch

Sprit bis Bauland: Landtag debattiert 90 Punkte

Tirol
29.09.2026 08:00
Am Mittwoch startet der Oktober-Landtag. Er ist für zwei Tage anberaumt mit Reservetag Freitag.
Am Mittwoch startet der Oktober-Landtag. Er ist für zwei Tage anberaumt mit Reservetag Freitag.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die schwarz-rote Landesregierung wirbt im Oktober-Landtag für ihr Gesetz zur Bauland-Mobilisierung. „Zahnlos“, bemängelt die Opposition. Den Auftakt bildet eine Anfrage zum West-Ost-Gefälle bei den Preisen. Die Opposition hat eigene Idee und Initiativen.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Warum zahlen die Tirolerinnen und Tiroler österreichweit am meisten? Mit dieser Frage, gestellt vom freien Abgeordneten Georg Dornauer, startet am Mittwoch der Oktober-Landtag. „Die Teuerung und die hohen Spritpreise belasten Familien und Betriebe, keine Frage. Die Landesregierung hat deshalb bereits die Preisuntersuchungskommission ins Leben gerufen“, verdeutlichten gestern die Klubchefs Elisabeth Fleischanderl (SP) und Sebastian Kolland (VP).

„Der in Tirol erhältliche Treibstoff kommt zu einem Teil aus Schwechat, zum andern Teil aus Neustadt an der Donau in Bayern“, erläuterte Kolland. „In einem Dringlichkeitsantrag zur Spritpreisbremse des Bundes wollen wir sicherstellen, dass die Margenbegrenzung für beide Lieferanten gilt. Nicht, dass Tirol wieder benachteiligt wird“, führte Kolland aus.

Rechtliche und behördliche Schritte
Die Preiskommission soll das West-Ost-Preisgefälle in Tirol untersuchen, ob regionale Preisunterschiede durch objektive Kostenfaktoren erklärbar sind und wie rasch sinkende Beschaffungskosten an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden. Auf Basis der Ergebnisse wolle das Land Tirol auch rechtliche und behördliche Schritte prüfen.

Baulandmobilisierung für mehr leistbares Wohnen 
Die Landesregierung wird auch die Bauland-Abgabe beschließen. 3200 Hektar liegen in Tirol brach, das entspricht der Fläche einer mittelgroßen Stadt oder 4400 Fußballfeldern, sagt Fleischanderl. In Innsbruck beträgt die Gebühr für ein 700-m2-Grundstück 1550 bis 1860 €, in Innervillgraten 190 bis 790 €. Anwendbar soll das Gesetz erst 2032 sein. Weitere Regierungsanträge haben zum Ziel, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Insgesamt debattiert der Landtag 90 Tagesordnungspunkte. 

Zitat Icon

Wer Gefährdungspotenziale früh erkennen will, muss wissen, warum ein Schüler die Schule wechselt. 

FP-Chef Markus Abwerzger

Bild: Christof Birbaumer

Opposition im Landtag hat ihre eigenen Ideen und Initiativen
Mit drei Dringlichkeitsanträgen und einer mündlichen Anfrage geht die größte Oppositionspartei FPÖ in den am Mittwoch startenden Oktoberlandtag. FP-Chef Markus Abwerzger will von LH Anton Mattle wissen, welcher personelle Mehraufwand durch die Nicht-Nachbesetzung von Ex-LR Astrid Mair entstanden ist. Mittels Dringlichkeitsanträgen fordert die FPÖ ein „Sicherheits- und Awareness-Konzept“ für die Verkehrs-Hotspots in den Tiroler Städten. Zudem plädieren die Blauen für einen besseren Informationsaustausch zwischen Bildungseinrichtungen bei einem Schulwechsel. LA Patrick Haslwanter fordert die Genehmigung des Herzkatheterlabors am Bezirkskrankenhaus St. Johann und eine Stärkung der regionalen kardiologischen Versorgung.

Zitat Icon

Auch dieses Mal bringen wir wieder Anträge für digitale Verwaltung ein, wohlwissend, dass sie wohl im Nirvana verschwinden. 

Neos-LA Susanna Riedlsperger

Bild: Johanna Birbaumer

Die Liste Fritz hat 22 Landtagsinitiaven parat. Die Palette reicht von einem Handy-Verbot für Politiker über eine 10-Prozent-Klausel für Sozialen Wohnbau bis hin zu besserem Tierschutz nach dem Fall des getöteten Katers „Schmotzer“.

Grüne Bundessprecherin am Boznerplatz
Die Grünen sind schon gut in Wahlkampflaune. Sie starten die zweite Phase ihrer Herbstkampagne mit Hausbesuchen in ganz Tirol. Am Dienstag geht es mit Bundessprecherin Leonore Gewessler zum öffentlichen Auftakt an Innsbrucker Boznerplatz.

Lesen Sie auch:
Erst kürzlich zeigte eine AK-Analyse: Tirol ist in Sachen Spritpreise das teuerste Bundesland.
Teuerstes Bundesland
„Sprit-Aufschlag“ in Tirol: Sonderprüfung in Sicht
26.09.2026

Neos-Idee findet parteiübergreifend Anklang 
„Mut zu Reformen in der Bildung: neue Schulmodelle statt früher Auslese und ideologischer Scheuklappen“ lautet das Thema der Aktuellen Stunde, vorgeschlagen von den Neos. 13 Anträge zum Thema Bildung bringen sie ein. Ihr Antrag für ein Karenzmodell für Bürgermeister wird durchgehen! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
29.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.024 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
77.573 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
76.546 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1524 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
946 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
905 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf