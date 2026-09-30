Tirol-Zuschlag regt auf: Landtag für Eingreifen

„Recht auf Vermittlung aber keines auf Wahl“

Auch die Liste Fritz fordert mehr als nur einen Betreuungsplatz. Entscheidend seien Standort, Öffnungszeiten und Finanzierbarkeit. Hier macht Hagele klar: „Kinderbetreuung ist kein Wunschkonzert“. Nicht jede Familie bekommt ihren ersten Wunschplatz. Die FPÖ hingegen sieht die Wahlmöglichkeit noch grundsätzlicher. Eltern sollten auch die Freiheit haben, bis zum dritten Lebensjahr zu Hause zu bleiben. Karenzmodelle könnten sich viele Familien nicht leisten, laut der Partei.