Putin-Kritiker zuckt aus: „NATO existiert nicht!“

Allein der Ukraine sei es zu verdanken, dass russische Panzer noch nicht in Polen stehen würden. „Der einzige Grund, warum wir heute hier sitzen und gemütlich über die NATO sprechen können, ist, dass die Ukraine jede Minute stirbt.“ Trotzdem werde darüber diskutiert, ob die Ukraine überhaupt in das Bündnis aufgenommen werden soll oder nicht – obwohl sie nach Kasparows Darstellung als einzige Nation den Zweck des Staatenbundes erfülle.