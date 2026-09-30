Fahrerflucht in Hohenems: Radlerin verletzt

Eine 65-jährige E-Bikerin wurde am Mittwochvormittag in Hohenems (Vorarlberg) von einem Pkw erfasst und kam dabei zu Sturz. Der Pkw setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Die Frau radelte gegen 10.15 Uhr auf dem markierten Radfahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Zentrum. Auf Höhe der Hausnummer 11 näherte sich von hinten ein weißes Auto und touchierte die E-Bikerin beim Vorbeifahren. Die 65-Jährige stürzte zu Boden und verletze sich dabei am rechten Unterarm und am rechten Knie.
Fahrt einfach fortgesetzt – Zeugen gesucht
Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, setzte der Pkw seine Fahrt einfach fort. In welche Richtung das Auto gefahren ist, ist nicht bekannt.
Die Polizei Hohenems sucht nun nach dem beteiligten Fahrzeug. Passanten, die die Tat beobachtet haben, oder der Pkw-Lenker selbst werden ersucht, mit der Dienststelle in Kontakt zu treten.
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