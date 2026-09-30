Fahrerflucht in Hohenems: Radlerin verletzt

Die Frau radelte gegen 10.15 Uhr auf dem markierten Radfahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Zentrum. Auf Höhe der Hausnummer 11 näherte sich von hinten ein weißes Auto und touchierte die E-Bikerin beim Vorbeifahren. Die 65-Jährige stürzte zu Boden und verletze sich dabei am rechten Unterarm und am rechten Knie.