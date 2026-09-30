E-Scooter-Kollision: Frau verletzt, Bub flüchtet

Bereits am 11. September ist eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Lauterach verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem beteiligten Buben sowie weiteren Zeugen des Vorfalls.
Die 31-Jährige war am Freitag gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Fellentorstraße unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr in der dortigen Unterführung einfuhr, näherte sich von der Fellentorstraße ein etwa zwölfjähriger Bub auf einem E-Scooter. Der junge Mann konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und stieß frontal mit der Frau zusammen. Die 31-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Flucht nach Zusammenstoß
Der Bub hielt nach dem Zusammenstoß zwar kurz an, verließ dann aber die Unfallstelle mit zwei Begleitern, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Gesuchte ist etwa zwölf Jahre alt, circa 1,50 Meter groß, von korpulenter Statur und hat kurze blonde Haare. Unterwegs war er mit einem größeren schwarzen E-Scooter.
Die Polizeiinspektion Lauterach bittet den beteiligten Burschen, seine Erziehungsberechtigten, die beiden Begleiter sowie allfällige Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 059/133-8132 zu melden.
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