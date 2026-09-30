E-Scooter-Kollision: Frau verletzt, Bub flüchtet

Die 31-Jährige war am Freitag gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Fellentorstraße unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr in der dortigen Unterführung einfuhr, näherte sich von der Fellentorstraße ein etwa zwölfjähriger Bub auf einem E-Scooter. Der junge Mann konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und stieß frontal mit der Frau zusammen. Die 31-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.