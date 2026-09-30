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Obrist-Konkurs: Sofortige Schließung der Firmen

Vorarlberg
30.09.2026 13:15
Mock-up des HyperHybrid-Antriebs von Obrist Powertrain: Die Entwicklung der Technologie ...
Mock-up des HyperHybrid-Antriebs von Obrist Powertrain: Die Entwicklung der Technologie verschlang Unsummen, fand allerdings keinen Abnehmer.(Bild: Obrist Group)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach Bekanntwerden der Pleite der beiden Vorarlberger Obrist-Tochtergesellschaften Powertrain und Technologies geht es nun Schlag auf Schlag: Die Firmen werden mit sofortiger Wirkung geschlossen, eine Sanierung wird nicht verfolgt, informiert der Alpenländische Kreditorenverband am Mittwoch.

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In den Fällen der beiden Hightech-Firmen Obrist Powertrain und Obrist Technologies wurden am Landesgericht Feldkirch nun die Konkursverfahren eröffnet. In Lustenau sind neun Mitarbeiter der Powertrain-Sparte betroffen. Die Obrist Technologies GmbH, verantwortlich für Entwicklung, Lizenzierung, Verwaltung und den Schutz von Immaterialgüter- und Patentrechten, beschäftigte zuletzt keine Dienstnehmer.

In der Causa Powertrain belaufen sich die Forderungen von 34 Gläubigern auf rund 18,85 Millionen Euro. Bei Technologies stehen bei zehn Geldgebern offene Posten in Höhe von 6,08 Millionen zu Buche.

Beide Organisationen tüftelten jahrelang an Hybridtechniken sowie synthetischen, klimaschonenden Treibstoffen.

Der Firmenzweig Obrist Technologies hatte große Pläne: In sogenannten Giga-Plants im ...
Der Firmenzweig Obrist Technologies hatte große Pläne: In sogenannten Giga-Plants im Sonnengürtel der Erde sollte mithilfe von Sonnenenergie und Direct-Air-Capture-Technologie grünes Methanol hergestellt werden. Dieses sollte als Energieträger fossile Kraftstoffe ablösen.(Bild: Obrist Group)

Sofortige Schließung
Als Ursachen für die Pleite gelten nach offiziellen Angaben einerseits enorme Forschungsausgaben sowie die anhaltende Flaute in der europäischen Autobranche. Zudem bremste der starke Trend der Hersteller hin zu reiner Elektromobilität den Markt für Verbrennungs- und Methanoltechnologien aus. Nachdem auch finale Gespräche über ein Joint Venture mit internationalen Investoren platzten, war das Schicksal der Unternehmen endgültig besiegelt.

Da in beiden Verfahren laut Alpenländischem Kreditorenverband ausdrücklich erklärt wurde, dass eine Fortführung aus heutiger Sicht nicht möglich sei, wurde einer sofortigen Schließung zugestimmt. Die beiden Dornbirner Masseverwalter Tobias Gisinger und Gernot Klocker werden die Standorte somit unmittelbar zusperren, eine Sanierung ist vom Tisch.

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Aufruf an Betroffene
Etwaige Geschädigte werden ersucht, ihre Ansprüche bis spätestens Montag, den 2. November 2026, anzumelden. Die finalen Prüfungstagsatzungen vor Gericht finden kurz darauf am Montag, dem 16. November 2026, statt.

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