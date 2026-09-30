Obrist-Konkurs: Sofortige Schließung der Firmen

Sofortige Schließung

Als Ursachen für die Pleite gelten nach offiziellen Angaben einerseits enorme Forschungsausgaben sowie die anhaltende Flaute in der europäischen Autobranche. Zudem bremste der starke Trend der Hersteller hin zu reiner Elektromobilität den Markt für Verbrennungs- und Methanoltechnologien aus. Nachdem auch finale Gespräche über ein Joint Venture mit internationalen Investoren platzten, war das Schicksal der Unternehmen endgültig besiegelt.