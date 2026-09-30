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Welcher ist Vorarlbergs schönster Platz?

Vorarlberg
30.09.2026 12:09
Beeindruckendes „Reihenhaus“ auf der Alpe Klesenza.
Beeindruckendes „Reihenhaus“ auf der Alpe Klesenza.(Bild: ORF Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auch heuer wird wieder der schönste Platz Vorarlbergs gekürt – im Rahmen der ORF-Aktion „9 Plätze – 9 Schätze“. Mit dabei ist unter anderem die Alpe Klesenza im Großen Walsertal.  

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Welcher Ort macht heuer das Rennen? Die Alpe Klesenza am Fuße der Roten Wand im Biosphärenpark Großes Walsertal, die Wallfahrtskirche St. Corneli in Feldkirch-Tosters oder das Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals in der Montafoner Gemeinde Tschagguns? Für „9 Plätze – 9 Schätze“ wird in jedem Bundesland aus drei Orten der schönste ausgewählt – dieser geht dann, am 26. Oktober – ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs. 

Blick auf das Tilisuna-Gebiet.
Blick auf das Tilisuna-Gebiet.(Bild: ORF Vorarlberg)
Wallfahrtskirche St. Corneli in Feldkirch.
Wallfahrtskirche St. Corneli in Feldkirch.(Bild: ORF Vorarlberg)

Wer die drei Plätze nicht kennt, dem kann geholfen werden: Der ORF stellt jeden der Orte in den kommenden Tagen detailliert vor. Ab 2. Oktober 2026 entscheidet dann das Publikum, welcher Platz Vorarlberg bei der TV-Show am Staatsfeiertag vertreten wird. Die Telefone fürs Voting sind von 2. Oktober ab 19 Uhr bis 6. Oktober um 23.59 Uhr offen. Am 8. Oktober wird dann verkündet, welcher Platz in Vorarlberg gewonnen hat. 

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