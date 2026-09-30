Welcher ist Vorarlbergs schönster Platz?

Wer die drei Plätze nicht kennt, dem kann geholfen werden: Der ORF stellt jeden der Orte in den kommenden Tagen detailliert vor. Ab 2. Oktober 2026 entscheidet dann das Publikum, welcher Platz Vorarlberg bei der TV-Show am Staatsfeiertag vertreten wird. Die Telefone fürs Voting sind von 2. Oktober ab 19 Uhr bis 6. Oktober um 23.59 Uhr offen. Am 8. Oktober wird dann verkündet, welcher Platz in Vorarlberg gewonnen hat.