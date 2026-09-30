Freie Fahrt für Lkw oder mehr Schutz für Radfahrer

Für mehr Verkehrssicherheit sind auch die Grünen. Deren Fokus richtet sich allerdings auf die unfallträchtige Verbindung zwischen dem Anschluss Dornbirn West und der Schweizer Autobahn. Im Ortsgebiet von Lustenau war es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Radfahrer tödlich verletzt worden waren. Auf einem Verkehrsgipfel wurden deshalb vor Kurzem verschiedene Maßnahmen überlegt. An deren schnelle Umsetzung will Grünen-Klubobmann Daniel Zadra allerdings nicht so recht glauben.