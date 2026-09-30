Knapp 50 Millionen für neuen Bahnhof in Wolfurt

Im Zuge der Sanierung wurden die Bahnsteige auf 220 Meter verlängert und auf 55 Zentimeter angehoben, sodass längere Züge halten bzw. Fahrgäste stufenlos in die Züge ein- und aussteigen können. Zudem gibt es drei neue Aufzüge, taktile Leitsysteme (Orientierungshilfen am Boden, die speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt wurden) und eine verbreiterte Unterführung. Auch die Radler kommen auf ihre Kosten: Neben vergrößerten Bahnsteigdächern mit Photovoltaikanlagen bietet das Areal nun auch 244 Fahrradstellplätze, davon 68 in versperrbaren Boxen.