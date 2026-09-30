Pioneers treffen im Westderby auf „alte Bekannte“

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Null Punkte! Der Saisonstart der Pioneers Vorarlberg ging ordentlich daneben. Dennoch sieht man bei den Feldkirchern auch positive Aspekte. Etwa die Tatsache, dass man bislang kein einziges Gegentor in Unterzahl bekommen hat – als einziges Team der ICE Hockey Liga. Dass es im heutigen Westderby (19.15) gegen Innsbruck aber dringend den ersten Sieg braucht, ist unbestritten.
„Die ersten zehn Minuten waren vielleicht unsere besten in der gesamten bisherigen Saison“, versuchte Pioneers Vorarlberg-Headcoach Marko Ojanen der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Fehervar etwas Positives abzugewinnen, „sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das Problem ist, dass es bei uns ein ständiges Auf und Ab ist. Das war es auch schon in den vier Spielen davor.“
Nummer eins im Penaltykilling
Auch Pioneers-Keeper Alex Caffi ist davon überzeugt, dass gar nicht mehr so viel fehlt, dass die Feldkircher endlich die ersten Punkte in der ICE Hockey League-Saison 2026/27 einfahren können. „Wir müssen uns auf das fokussieren, was gut ist!“ Etwa das Penaltykilling – da sind die Vorarlberger sogar die Nummer eins der Liga! 13-mal musste man bisher in Unterzahl bestehen, 13-mal blieb man ohne Gegentor. „Das ist wirklich eine große Sache“, ist Caffi angetan und sieht seine Vorderleute auch im Powerplay auf einem guten Weg.
Was es jetzt braucht – da sind sich der Goalie und sein Headcoach einig – ist ein Erfolgserlebnis: „Ein Sieg würde uns sehr viel Selbstvertrauen geben, darum müssen wir jetzt noch mehr zusammenstehen.“
Nur sechs Siege
Schon heute (19.15), wenn in Innsbruck das Westderby gegen die „Haie“ wartet. Ein Gegner, gegen den die Pioneers in bislang 18 Liga-Partien bislang nur sechs Siege einfahren konnten – Torverhältnis: 57:66. Ein Duell, bei dem es auch zum Wiedersehen mit alten Bekannten kommen wird. Sowohl Michael Kernberger als auch Kevin Macierzynski trugen vorige Saison noch den Pioneers-Dress.
Und da wäre dann noch einer, den man bei den Vorarlbergern sehr gut kennt: Steve Owre, der in der Saison 2023/24 in Feldkrich zum Liga-MVP wurde, steht den Tirolern nach überstandener Knieverletzung wieder zur Verfügung. Anders Guus van Nes – der Pioneers.Kapitän, der in dieser Saison bereits sieben Punkte scorte fällt in Innsbruck verletzt aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.