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6 Siege in 18 Spielen

Pioneers treffen im Westderby auf „alte Bekannte“

Eishockey
30.09.2026 07:25
Bei den Pioneers wurde er einst MVP der Liga, in Innsbruck ist er nach langer Verletzungspause ...
Bei den Pioneers wurde er einst MVP der Liga, in Innsbruck ist er nach langer Verletzungspause zurück am Eis: Steve Owre.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Null Punkte! Der Saisonstart der Pioneers Vorarlberg ging ordentlich daneben. Dennoch sieht man bei den Feldkirchern auch positive Aspekte. Etwa die Tatsache, dass man bislang kein einziges Gegentor in Unterzahl bekommen hat – als einziges Team der ICE Hockey Liga. Dass es im heutigen Westderby (19.15) gegen Innsbruck aber dringend den ersten Sieg braucht, ist unbestritten.

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„Die ersten zehn Minuten waren vielleicht unsere besten in der gesamten bisherigen Saison“, versuchte Pioneers Vorarlberg-Headcoach Marko Ojanen der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Fehervar etwas Positives abzugewinnen, „sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das Problem ist, dass es bei uns ein ständiges Auf und Ab ist. Das war es auch schon in den vier Spielen davor.“

Pioneers-Headcoach Marko Ojanen glaubt an sein Team.
Pioneers-Headcoach Marko Ojanen glaubt an sein Team.(Bild: GEPA)

Nummer eins im Penaltykilling
Auch Pioneers-Keeper Alex Caffi ist davon überzeugt, dass gar nicht mehr so viel fehlt, dass die Feldkircher endlich die ersten Punkte in der ICE Hockey League-Saison 2026/27 einfahren können. „Wir müssen uns auf das fokussieren, was gut ist!“ Etwa das Penaltykilling – da sind die Vorarlberger sogar die Nummer eins der Liga! 13-mal musste man bisher in Unterzahl bestehen, 13-mal blieb man ohne Gegentor. „Das ist wirklich eine große Sache“, ist Caffi angetan und sieht seine Vorderleute auch im Powerplay auf einem guten Weg.

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Was es jetzt braucht – da sind sich der Goalie und sein Headcoach einig – ist ein Erfolgserlebnis: „Ein Sieg würde uns sehr viel Selbstvertrauen geben, darum müssen wir jetzt noch mehr zusammenstehen.“

Keeper Alex Caffi machte seine Sache bislang gut – in Unterzahl kassierten die Pioneers bislang ...
Keeper Alex Caffi machte seine Sache bislang gut – in Unterzahl kassierten die Pioneers bislang noch kein einziges Tor.(Bild: GEPA)

Nur sechs Siege
Schon heute (19.15), wenn in Innsbruck das Westderby gegen die „Haie“ wartet. Ein Gegner, gegen den die Pioneers in bislang 18 Liga-Partien bislang nur sechs Siege einfahren konnten – Torverhältnis: 57:66. Ein Duell, bei dem es auch zum Wiedersehen mit alten Bekannten kommen wird. Sowohl Michael Kernberger als auch Kevin Macierzynski trugen vorige Saison noch den Pioneers-Dress.

Und da wäre dann noch einer, den man bei den Vorarlbergern sehr gut kennt: Steve Owre, der in der Saison 2023/24 in Feldkrich zum Liga-MVP wurde, steht den Tirolern nach überstandener Knieverletzung wieder zur Verfügung. Anders Guus van Nes – der Pioneers.Kapitän, der in dieser Saison bereits sieben Punkte scorte fällt in Innsbruck verletzt aus.

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