Pioneers treffen im Westderby auf „alte Bekannte“

Nummer eins im Penaltykilling

Auch Pioneers-Keeper Alex Caffi ist davon überzeugt, dass gar nicht mehr so viel fehlt, dass die Feldkircher endlich die ersten Punkte in der ICE Hockey League-Saison 2026/27 einfahren können. „Wir müssen uns auf das fokussieren, was gut ist!“ Etwa das Penaltykilling – da sind die Vorarlberger sogar die Nummer eins der Liga! 13-mal musste man bisher in Unterzahl bestehen, 13-mal blieb man ohne Gegentor. „Das ist wirklich eine große Sache“, ist Caffi angetan und sieht seine Vorderleute auch im Powerplay auf einem guten Weg.