Dornbirn lässt Moschee-Pläne eiskalt durchfallen

Stadt bringt neue Verordnung auf den Weg

Um diesen Kurs auch rechtlich abzusichern, bringen die Stadtverantwortlichen nun eine neue Verordnung auf den Weg: Wer künftig Räumlichkeiten für mehr als 150 Besucher bauen will, benötigt eine Sonderwidmung – und genau an die wird ein verbindlicher Vertrag geknüpft. Fäßler, der keineswegs grundsätzlich gegen das Projekt ist, sichert sich damit das Hebelrecht und stellt klar, wer am Ende die Bedingungen diktiert. „Ich habe schon mehrfach betont: Eine Moschee mit Kulturzentrum kann es nur im Konsens mit der Bevölkerung geben. Dafür muss sich das Projekt an den Bedürfnissen der Stadt, der Bevölkerung und des unmittelbaren Umfelds orientieren!“