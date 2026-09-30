Dornbirn lässt Moschee-Pläne eiskalt durchfallen

Beim geplanten Moschee-Neubau mit Kulturzentrum in der Dornbirner Quellengasse zieht Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) klare Grenzen. Nach einem kühlen, aber sachlichen Gespräch zwischen den Vertretern der Stadt und den Verantwortlichen des Vereins ATIB ist klar: Die Vorstellungen liegen meilenweit auseinander.
Keine faulen Kompromisse will Dornbirns Bürgermeister bei einem möglichen Moscheebau eingehen. Der Verein ATIB hat nach diversen Gesprächen inzwischen seine Baupläne ein zweites Mal vorgelegt, doch im Rathaus lässt man sich nicht auf der Nase herumtanzen: Nicht nur der erste Vorentwurf, sondern auch die nachgereichten Pläne fallen bei der Stadt glatt durch.
„Unsere Position ist bekannt und daran hat sich nichts geändert“, resümiert Fäßler – und pocht weiter auf die von der Stadt vorgegebenen Bedingungen: Ein Architekturwettbewerb ist Pflicht, genauso wie ein Gremium, in dem Nachbarn, Politik und Fachleute mitreden. Zudem fordert der Stadtchef auch bei der Bespielung einen echten Nutzen für die gesamte Gemeinschaft, zum Beispiel durch Deutschkurse und andere Bildungsangebote.
Stadt bringt neue Verordnung auf den Weg
Um diesen Kurs auch rechtlich abzusichern, bringen die Stadtverantwortlichen nun eine neue Verordnung auf den Weg: Wer künftig Räumlichkeiten für mehr als 150 Besucher bauen will, benötigt eine Sonderwidmung – und genau an die wird ein verbindlicher Vertrag geknüpft. Fäßler, der keineswegs grundsätzlich gegen das Projekt ist, sichert sich damit das Hebelrecht und stellt klar, wer am Ende die Bedingungen diktiert. „Ich habe schon mehrfach betont: Eine Moschee mit Kulturzentrum kann es nur im Konsens mit der Bevölkerung geben. Dafür muss sich das Projekt an den Bedürfnissen der Stadt, der Bevölkerung und des unmittelbaren Umfelds orientieren!“
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