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Dornbirn lässt Moschee-Pläne eiskalt durchfallen

Vorarlberg
30.09.2026 19:00
Die neue Moschee sollte in der Quellenstraße entstehen.
Die neue Moschee sollte in der Quellenstraße entstehen.(Bild: Stadt Dornbirn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Beim geplanten Moschee-Neubau mit Kulturzentrum in der Dornbirner Quellengasse zieht Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) klare Grenzen. Nach einem kühlen, aber sachlichen Gespräch zwischen den Vertretern der Stadt und den Verantwortlichen des Vereins ATIB ist klar: Die Vorstellungen liegen meilenweit auseinander. 

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Keine faulen Kompromisse will Dornbirns Bürgermeister bei einem möglichen Moscheebau eingehen. Der Verein ATIB hat nach diversen Gesprächen inzwischen seine Baupläne ein zweites Mal vorgelegt, doch im Rathaus lässt man sich nicht auf der Nase herumtanzen: Nicht nur der erste Vorentwurf, sondern auch die nachgereichten Pläne fallen bei der Stadt glatt durch. 

„Unsere Position ist bekannt und daran hat sich nichts geändert“, resümiert Fäßler – und pocht weiter auf die von der Stadt vorgegebenen Bedingungen: Ein Architekturwettbewerb ist Pflicht, genauso wie ein Gremium, in dem Nachbarn, Politik und Fachleute mitreden. Zudem fordert der Stadtchef auch bei der Bespielung einen echten Nutzen für die gesamte Gemeinschaft, zum Beispiel durch Deutschkurse und andere Bildungsangebote.

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