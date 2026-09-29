Hüttengaudi ade: Bierkrug-Attacke beim Après-Ski

In Notwehr eine „Schutzposition“ eingenommen

Das Nachspiel dieser unliebsamen Urlaubsbegegnung gab es am Dienstag am Landesgericht Feldkirch. „Normalerweise sollte Urlaub in Österreich etwas Schönes sein“, so Staatsanwalt Richard Gschwenter zu Beginn der Verhandlung. Doch war es tatsächlich ein gezielter Schlag? Verteidiger Gabriel Prünster zeichnet ein anderes Bild und spricht von einem „tragischen Vorfall“. In der Bar sei es zu einem Gerangel gekommen, sein Mandant habe lediglich Abstand schaffen wollen. Er habe mit den Armen „gefuchtelt“ – fatalerweise mit einem Glas in der Hand. Der Angeklagte hätte seinen Gegner folglich nicht bewusst attackiert, sondern lediglich in Notwehr eine „Schutzposition“ eingenommen, argumentiert Prünster. Und auch die Annahme der Notärzte, dass es sich um zwei Schläge gehandelt habe, bestreitet die Verteidigung – aufgrund des Verletzungsmusters sei lediglich ein Hieb nachvollziehbar. Angesichts der diffusen Gemengelage plädiert die Verteidigung auf Freispruch, zumindest aber auf eine diversionelle Erledigung der Causa.