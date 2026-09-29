Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diversion statt Strafe

Hüttengaudi ade: Bierkrug-Attacke beim Après-Ski

Vorarlberg
29.09.2026 18:00
Glück gehabt: Der angeklagte Bierkrug-Schwinger kam am Ende mit einer Diversion davon.
Glück gehabt: Der angeklagte Bierkrug-Schwinger kam am Ende mit einer Diversion davon.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Barbesuch in Riezlern endete für einen deutschen Urlauber mit einer Schnittwunde am Hals. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch ging es um ein Bierglas und die Frage, ob der Angeklagte (27) damit bewusst zugeschlagen hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Drei Millimeter näher an der Halsschlagader und die massive Schnittverletzung am Hals eines 53-jährigen deutschen Urlaubers wäre vermutlich lebensbedrohlich gewesen. Ihren Anfang nahm die Geschichte Ende Jänner ausgerechnet dort, wo Menschen eigentlich eine gute Zeit verbringen wollen: in einer Apres-Ski-Bar in Riezlern. Am frühen Abend war zwischen dem 27-jährigen Angeklagten und dem späteren Opfer ein Streit ausgebrochen. Die Sache eskalierte, als der Jüngere zu einem 0,5-Liter-Bierkrug griff und damit seinen 53-jährigen Landsmann attackierte. Die Folge: eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde an dessen Hals.

In Notwehr eine „Schutzposition“ eingenommen
Das Nachspiel dieser unliebsamen Urlaubsbegegnung gab es am Dienstag am Landesgericht Feldkirch. „Normalerweise sollte Urlaub in Österreich etwas Schönes sein“, so Staatsanwalt Richard Gschwenter zu Beginn der Verhandlung. Doch war es tatsächlich ein gezielter Schlag? Verteidiger Gabriel Prünster zeichnet ein anderes Bild und spricht von einem „tragischen Vorfall“. In der Bar sei es zu einem Gerangel gekommen, sein Mandant habe lediglich Abstand schaffen wollen. Er habe mit den Armen „gefuchtelt“ – fatalerweise mit einem Glas in der Hand. Der Angeklagte hätte seinen Gegner folglich nicht bewusst attackiert, sondern lediglich in Notwehr eine „Schutzposition“ eingenommen, argumentiert Prünster. Und auch die Annahme der Notärzte, dass es sich um zwei Schläge gehandelt habe, bestreitet die Verteidigung – aufgrund des Verletzungsmusters sei lediglich ein Hieb nachvollziehbar. Angesichts der diffusen Gemengelage plädiert die Verteidigung auf Freispruch, zumindest aber auf eine diversionelle Erledigung der Causa.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte wurde nur wegen der Drohung verurteilt.
Auslöser: Parkplatz
Ein Familienstreit, bei dem sogar Haarteile flogen
29.09.2026
Devotionalien und Co.
Autokennzeichen führt Polizei zu Nazi-Sammlung
28.09.2026

Entschuldigung im Gerichtssaal
Dass der Fall überhaupt vor Richterin Verena Wackerle landet, hat eine Vorgeschichte: Die Ermittlungen waren zunächst eingestellt worden. Das Opfer wehrte sich dagegen – mit Erfolg, das Landesgericht gab dem Antrag statt. Nun will Wackerle vor allem eines wissen: Übernimmt der Angeklagte Verantwortung für die Verletzung? „Ich wollte das nicht, aber es ist leider passiert“, sagt der beschuldigte Bierkrug-Schwinger. Damit ist der Weg für eine Diversion frei. Der Preis dafür: 2000 Euro sowie symbolische 100 Euro für das Opfer. Der 27-Jährige nimmt an und bezahlt noch im Gericht. Zudem entschuldigt er sich. Wackerle verabschiedet die aus Deutschland Angereisten mit einem Wunsch: Sie mögen trotz allem wieder nach Österreich kommen – aber nur, um Urlaub zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
29.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 23°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
12° / 25°
Symbol wolkig
Feldkirch
11° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
99.181 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.560 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
77.745 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
989 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Mehr Vorarlberg
Diversion statt Strafe
Hüttengaudi ade: Bierkrug-Attacke beim Après-Ski
Krone Plus Logo
Strauchelnder Pionier
Obrist-Töchter melden Millionen-Insolvenz an
TBC-Bekämpfung
Grüne blasen zum Halali auf Landesrat Gantner
Grüner als die Grünen
Blaues Hohenems punktet bei Klimapolitik
Neuer Jugendseelsorger
Über drei Kontinente bis nach Feldkirch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf