So kommen Sie zum Heizkostenzuschuss

Im vergangenen Winter haben in Vorarlberg 10.809 Haushalte einen Heizkostenzuschuss erhalten, darunter 2104 Haushalte, die von der Sozialhilfe leben. Über den Anspruch entscheiden zwei Faktoren, nämlich Einkommen und Haushaltsgröße: Für eine alleinlebende Person liegt die Einkommensgrenze bei 1480 Euro netto monatlich, für einen Haushalt mit zwei Personen bei 2020 Euro. Bei drei Personen beträgt sie 2480 Euro, bei vier Personen 2875 Euro und bei fünf Personen 3325 Euro. Für jede weitere Person erhöht sich die Grenze um 400 Euro.