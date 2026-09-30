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Insolvenzverfahren

Betreiber von Pizzeria in die Pleite geschlittert

Tirol
30.09.2026 15:02
Ein Gläubiger stellte den Antrag auf Eröffnung der Insolvenz.
Ein Gläubiger stellte den Antrag auf Eröffnung der Insolvenz.(Bild: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com)
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Von Tiroler Krone

Einmal mehr gibt es eine Pleite in der Gastro-Szene: Der Betreiber einer Pizzeria im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist offenbar zahlungsunfähig. Am Landesgericht Innsbruck wurde daher am Mittwoch ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie Gläubigerschutzverbände berichteten.

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„Der Schuldner betreibt die Pizzeria La Famiglia“, berichtete unter anderem der Kreditschutzverband von 1870. Über das Vermögen des Betreibers sei am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass der Betreiber „seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.

Gläubiger brachte Antrag ein
Der Insolvenzantrag sei laut den Gläubigerschutzverbänden von einem Gläubiger beim Gericht eingebracht worden. Zu den konkreten wirtschaftlichen Ursachen, die zur Insolvenz geführt haben, würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. Diese sollen jetzt gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden.

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Drei Dienstnehmer betroffen
Von der Insolvenz seien nach den vorliegenden Angaben drei Dienstnehmer betroffen. Welche Auswirkungen das Verfahren auf den weiteren Betrieb des Unternehmens und dessen Beschäftigte haben wird, ist noch nicht bekannt.

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