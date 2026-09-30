Betreiber von Pizzeria in die Pleite geschlittert

Gläubiger brachte Antrag ein

Der Insolvenzantrag sei laut den Gläubigerschutzverbänden von einem Gläubiger beim Gericht eingebracht worden. Zu den konkreten wirtschaftlichen Ursachen, die zur Insolvenz geführt haben, würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. Diese sollen jetzt gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden.