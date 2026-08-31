Was Sparkurs an Unis für Standort Steiermark heißt

Die Karl-Franzens-Universität Graz trommelte am Montag gemeinsam mit der Hochschülerschaft zu einem runden Tisch, an dem neben Rektoren aller fünf steirischen Unis auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie sowie Sozialpartner Platz nahmen. Tenor: Einsparungen im Universitätsbudget hätten weitreichende und folgenschwere Auswirkungen in vielen Bereichen, von Industrie über Wirtschaftsstandort bis hin zur medizinischen Versorgung.