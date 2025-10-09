Beste Unis der Welt: Österreich erstmals dabei!

Besonders gut in der Forschung

Die Universität Wien hat besonders bei der internationalen Ausrichtung und der Forschungsqualität sehr gut abgeschnitten. In den letzten Jahren habe man sich aber auch in der Lehre – etwa durch mehr Doktorratsabschlüsse und ein besseres Betreuungsverhältnis – sowie bei den Industriekooperationen durch stark gestiegene Einnahmen aus angewandter Forschung deutlich verbessern können.