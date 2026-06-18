Uni Salzburg macht bei Ranking Plätze gut

Aufwärtstrend in allen österreichischen Unis

Die Uni Innsbruck hat sich gegenüber dem Vorjahr um 17 Plätze auf Rang 333 verbessert, blieb damit – wie auch die TU Graz (409) und die Uni Linz (458) – aber trotzdem hinter vielen Ergebnissen der vergangenen zehn Jahre. Die Uni Klagenfurt hat den Abwärtstrend der vergangenen Jahre gestoppt und stieg diesmal von Rang 697 auf 683, während die Universität Graz weiter an Terrain verliert (696; Vorjahr: 668).