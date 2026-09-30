Bundeshauptstadt vor allem bei Syrern beliebt

Die größte Gruppe der in Wien wohnhaften Menschen ist zwischen 15 und 64 Jahre alt. Im Schnitt werden Frauen in der Stadt 83,2 Jahre und Männer 79 Jahre alt. 2026 ist Margareten nach wie vor der am dichtesten besiedelte Bezirk mit rund 27.000 Einwohnern pro Quadratmeter. Hietzing weist die geringste Bevölkerungsdichte auf.