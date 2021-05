Ex-Meinl-Bank-Chef Peter Weinzierl verhaftet

Verhaftung in Großbritannien

Die Staatsanwaltschaft in Brooklyn (New York) teilte mit, Weinzierl sei auf Antrag der USA in Großbritannien festgenommen worden, während sich Waldstein, ebenfalls ein Mitarbeiter der Bank, auf freiem Fuß befinde. Weinzierl und Waldstein seien auch Vorstände in einer mit der Meinl Bank verbundenen Bank in Antigua gewesen, erklärte das Büro des Staatsanwalts. Die Anwälte der beiden Beschuldigten und die Bank waren zunächst nicht erreichbar.