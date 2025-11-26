Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus U-Haft entlassen

Millionen-Kaution für den Ex-Chef der Meinl Bank

Wirtschaft
26.11.2025 20:55
Ex-Banker Peter Weinzierl saß seit Mai in New York in U-Haft.
Ex-Banker Peter Weinzierl saß seit Mai in New York in U-Haft.(Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER)

Knalleffekt in der Causa Peter Weinzierl (60) in New York. Der ehemalige Chef der Meinl Bank wurde am Dienstag aus der U-Haft des berüchtigten Gefängnisses in Brooklyn gegen eine Kaution von zwei Millionen Dollar und eine Reihe von Auflagen entlassen. Sein Prozess startet im April.

0 Kommentare

Der 60-jährige Wiener ist unter diversen Auflagen auf freiem Fuß. Die US-Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Meinl-Chef Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor. Weinzierl, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat die Vorwürfe stets bestritten.

Die Kaution soll laut „Standard“ zwei Millionen Dollar (1,73 Mio. Euro) betragen. Die hohe Summe stamme laut seinen Verteidigern von ihm selbst. Einen kleinen Teil haben Angehörige beigesteuert.

Weinzierl saß seit Anfang Mai im Gefängnis, nachdem er aus Großbritannien ausgeliefert worden war. Nun hat eine Richterin der Kaution zugestimmt.

Lesen Sie auch:
„Hohe Fluchtgefahr“
Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl in New York in U-Haft
11.05.2025

Über die ehemalige Tochter der Wiener Meinl Bank, der Meinl Bank Antigua, sollen im Rahmen des Odebrecht-Bauskandals an die 170 Millionen Dollar geflossen sein. Beim brasilianischen Odebrecht-Skandal sind jahrelang Politiker in Lateinamerika und Afrika bestochen worden, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 788 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt.

Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKstA) ermittelt im Fall Odebrecht gegen Weinzierl und andere. Hier gilt ebenfalls die Unschuldsvermutung.

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.248 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
143.523 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
138.424 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
789 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Wirtschaft
Aus U-Haft entlassen
Millionen-Kaution für den Ex-Chef der Meinl Bank
Schlusskurs-Rekord
Leitindex ATX knackt Bestmarke nach 18 Jahren
Flughafen Wien
Warum der Traum von der dritten Piste platzte
„Haben gute Abdeckung“
Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen
Krone Plus Logo
60 Apartments
Neuer Voest-Campus lockt Lehrlinge ins Mürztal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf