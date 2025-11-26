Millionen-Kaution für den Ex-Chef der Meinl Bank

Über die ehemalige Tochter der Wiener Meinl Bank, der Meinl Bank Antigua, sollen im Rahmen des Odebrecht-Bauskandals an die 170 Millionen Dollar geflossen sein. Beim brasilianischen Odebrecht-Skandal sind jahrelang Politiker in Lateinamerika und Afrika bestochen worden, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 788 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt.