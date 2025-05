Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl in U-Haft in New York

Peter Weinzierl, ehemaliger Chef der Meinl Bank, sitzt seit Freitag in einer Strafvollzugsanstalt in New York in Untersuchungshaft. Die US-Justiz lehnte seinen Antrag auf Kaution ab, sie ortet hohe Fluchtgefahr. Er sei ins Bundesgefängnis in Brooklyn gebracht worden. Der Banker war zuvor von Großbritannien an die USA ausgeliefert worden.