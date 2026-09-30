„Probieren statt studieren“ bei Berufsmesse

Das Ziel hinter der Veranstaltung ist es schlichtweg, frühzeitig über Alternativen zu einem Studium zu informieren sowie Beruf- und Ausbildungswege praxisnah vorzustellen. „Wir wollen diesbezüglich die ‚Lehre nach der Matura‘ nicht zum Trend machen. Viel eher soll der Trend dahin gehen, dass junge Personen genau das machen, wo ihr Talent und Interesse liegen“, so Waldner.