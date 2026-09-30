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Geschichtenweg

Vorlesepatinnen auf dem Weg der Inspiration

Kärnten
30.09.2026 12:00
(Bild: RMO/FWZ)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Freiwillige besuchten das Kalser Dorfertal und nutzten Gelegenheit, um neue Ideen für Projekte zu sammeln. Grundlage dafür war der Geschichtenweg.

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Bereits seit einigen Jahren gibt es in Osttirol die sogenannten Vorlesepaten. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe von Freiwilligen, die Kindern oder älteren Menschen Geschichten erzählen. Die Art und Weise, wie die Paten dies machen, ist ihnen überlassen und kann sehr kreativ sein.

Kreative Elemente beim Vorlesen
„Bei den Kleinen ist es wichtig, Inhalte anders aufzubereiten als bei Erwachsenen“, erklärt Simone Ortner-Trebo, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol. So sei es etwa ratsam, bei einer Geschichte mit einem Schneemann, Schnee oder Wasser einzubauen, um die Fantasie der Kleinsten anzuregen und das Vorgelesene noch erlebbarer zu gestalten.

Ein Teil dieser Vorlesepatinnen traf sich nun am Eingang zum Kalser Dorfertal, um den Geschichte(n)weg zu besuchen und neue Ideen auf der gemeinsamen Wanderung zu gewinnen. Die Patinnen konnten dort an den unterschiedlichen Stationen spannende, lustige oder bewegende Geschichten von Senner, Bergbauern oder Bergführern anhören und lernten über das Leben im Tal. Der Rollenwechsel dürfte den Freiwilligen dabei nicht schwergefallen sein.

Ein Teil der Patinnen wanderte durch das Kalser Dorfertal ent- lang des Geschichte(n)weges.
Ein Teil der Patinnen wanderte durch das Kalser Dorfertal ent- lang des Geschichte(n)weges.(Bild: Michaela Kofler)

Die ein oder andere Geschichte dürfte dabei selbst im Vorlesegepäck gelandet sein. Diese können nun in Wohn- und Pflegeheimen, in Schulen oder in Büchereien wieder erzählt werden.

Die Patinnen nutzten die gemeinsame Wanderung zudem auch, um neue Projekte zu besprechen. So gibt es etwa das Adventhorchen in der Mittelschule Egger-Lienz oder weitere Ideen, die auf ihre Umsetzung warten. „Die Wanderung war nicht nur eine gemeinsame Bewegungseinheit und ein unkomplizierter Austausch, sondern auch ein Dankeschön an die Vorlesepatinnen, die mit ihrem Engagement über das ganze Jahr hinweg Freude bringen“, heißt es.

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