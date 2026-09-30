Liebesschwindler zockte einsame Seniorin (69) ab

In Summe mehr als 10.000 Euro weg

Und da kam über all die Monate einiges zusammen. Bis Ende September, als der Betrug schlussendlich aufflog, überwies das Opfer mehr als 10.000 Euro an den Betrüger. Das gesamte Geld ist futsch – und vom Täter fehlt freilich jede Spur. Ermittlungen der Polizei sind im Gange.