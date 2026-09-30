Liebesschwindler zockte einsame Seniorin (69) ab

Liebe macht bekanntlich oft blind – oder wie in diesem Fall gutgläubig: Eine 69-jährige Tirolerin ließ sich von einem skrupellosen Liebesschwindler im Internet eiskalt abzocken. Der Unbekannte täuschte eine Beziehung vor, tischte der Seniorin Lügenmärchen auf und brachte sie über Monate dazu, mehr als 10.000 Euro lockerzumachen.
Bereits im Oktober 2025 hatte die 69-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel im Internet den vermeintlich netten Mann kennengelernt. Der Unbekannte hatte die Seniorin via Messengerdienst bzw. Social-Media-Plattformen kontaktiert. Wie so oft in solchen Fällen intensivierte sich der Kontakt, Vertrauen wurde aufgebaut – und letztlich sogar eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.
Schwere Erkrankung vorgegaukelt
Im weiteren Verlauf habe der Täter der 69-Jährigen zudem Lügenmärchen über eine schwere Erkrankung aufgetischt. Unter diesem Vorwand sei das Opfer wiederholt dazu verleitet worden, Geldbeträge zu überweisen. Die einzelnen Überweisungen lagen jeweils im drei- beziehungsweise vierstelligen Eurobereich, heißt es vonseiten der Ermittler.
In Summe mehr als 10.000 Euro weg
Und da kam über all die Monate einiges zusammen. Bis Ende September, als der Betrug schlussendlich aufflog, überwies das Opfer mehr als 10.000 Euro an den Betrüger. Das gesamte Geld ist futsch – und vom Täter fehlt freilich jede Spur. Ermittlungen der Polizei sind im Gange.
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