50.000 Euro Schaden durch falschen Bankberater

Auf einen Internetganoven, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, fiel am Donnerstag ein 72-jähriger Tiroler herein. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, den Mann zu insgesamt zehn Überweisungen zu verleiten.
Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurde ein 72-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Kufstein telefonisch durch eine bislang unbekannte Täterschaft kontaktiert, welche sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab.
Ermittlungen laufen
Der 72-Jährige wurde in weiterer Folge durch geschickte Gesprächsführung angewiesen, insgesamt zehn Online-Überweisungen zu tätigen, wodurch ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich entstand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Sachverhalt dauern an.
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