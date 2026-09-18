Warnung vor „Betrug“: Seniorin eiskalt abgezockt!

Ins Visier von skrupellosen Betrügern geriet eine 81-jährige Frau aus Seefeld in Tirol: Bislang unbekannte Täter brachten die Seniorin dazu, mehrere Banktransaktionen freizugeben. Sie glaubte, damit betrügerische Abbuchungen zu stoppen. Stattdessen entstand der Pensionistin ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Am Mittwoch war die Tirolerin kontaktiert worden. Die 81-Jährige erhielt eine Nachricht, in der sie zur Bekanntgabe ihrer Bankdaten aufgefordert wurde. Wenig später folgte dann ein Telefonanruf.
Lügenmärchen um Abbuchungen
Die Seniorin wurde dazu verleitet, mehrere Transaktionen freizugeben. Laut Polizei ging sie dabei davon aus, dass sie auf diese Weise unrechtmäßige Abbuchungen stornieren könne.
Doch das Gegenteil war der Fall: Durch die freigegebenen Transaktionen entstand der Seniorin ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.
Von den Tätern fehlt jede Spur
Wer hinter dem Betrug steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Polizeiliche Ermittlungen sind im Gange.
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