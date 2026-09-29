„Sicher keine Werbung für unseren Fußball“

Posting ging viral

Auch in den sozialen Medien schlägt die WC-Randale hohe Wellen. Binnen kürzester Zeit knackte das geteilte Posting 125.000 Klicks. Wohl nicht nur in Jennersdorf selbst ist das gerade das Top-Thema Nummer eins. Die Anteilnahme von Funktionären und Fans aus der Umgebung ist riesig, den Schaden ersetzt sie freilich nicht. „Das hilft uns nichts. Und für unseren eigentlich friedlichen Unterhaus-Fußball ist es auch sicher keine Werbung!“