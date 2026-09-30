Drogenräume ja, Polizei und Alkoholverbote nein

Zudem will die KPÖ die Kürzungen bei der Suchthilfe Wien zurückzunehmen. „Die Einsparungen bei der Sucht- und Drogenhilfe schaden allen, nicht nur den von Sucht betroffenen Personen. Diese Einsparungen gilt es zurückzunehmen. Die Kosten eines Drogenkonsumraums in Deutschland belaufen sich in der Regel auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag jährlich. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein bei einem Wiener Jahresbudget von über 22 Milliarden Euro“, heißt es.