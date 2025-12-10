Vorteilswelt
Hof bestätigt Treffen

Prinzessin Sofia sei Epstein mehrfach begegnet

Royals
10.12.2025 10:40
Schwedischer Hof bestätigt Epstein-Kontakt: Prinzessin Sofia traf den Sexualstraftäter mehrfach
Schwedischer Hof bestätigt Epstein-Kontakt: Prinzessin Sofia traf den Sexualstraftäter mehrfach(Bild: APA-Images / TT News Agency / Christine Olsson)

Neue Enthüllungen erschüttern Europas Königshäuser: Nach der langjährigen Diskussion um Prinz Andrew und seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein rückt nun die schwedische Königsfamilie in den Fokus. Der Königliche Hof bestätigte erstmals, dass Prinzessin Sofia als junger Reality-Star dem später verurteilten Sexualstraftäter mehrmals begegnet sei.

Die Kontakte sollen sich auf die Zeit vor Sofias Hochzeit mit Prinz Carl Philip(46) beziehen. Damals führte die heutige Prinzessin ein völlig anderes Leben. Sie arbeitete als Model, nahm an Miss-Wahlen teil und wurde durch das Reality-Format „Paradise Hotel“ bekannt. Zusätzlich studierte sie in den USA.

Während ihres Aufenthalts in den Vereinigten Staaten bewegte sich Sofia in Kreisen der internationalen High Society – und lernte dabei über eine schwedische Geschäftsfrau auch Jeffrey Epstein kennen.

Interne E-Mails legen Verbindungen nahe
Auslöser der aktuellen Debatte sind Recherchen der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“, der mehrere Dokumente vorliegen. Im Zentrum steht ein E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2005 zwischen Epstein und der schwedischen Finanzexpertin Barbro Ehnbom, die wiederum mit Sofia in Kontakt gestanden haben soll.  „Dagens Nyheter“ berichtet, Epstein habe damals rund 160.000 Euro an eine von Ehnbom gegründete Stiftung für erfolgreiche junge Frauen überwiesen. 

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sind seit 2015 verheiratet und haben vier Kinder.
Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sind seit 2015 verheiratet und haben vier Kinder.(Bild: Jonas Ekströmer / TT News Agency / picturedesk.com)

In einer E-Mail berichtete Ehnbom Epstein von Sofia und fragte, ob er sie kennenlernen wolle. Epstein antwortete, er halte sich in der Karibik auf und könne ihr ein Flugticket schicken. Damals galt Sofia als TV-Star und war laut der Zeitung eine bekannte Persönlichkeit im Stockholmer Nachtleben.

Palast bestätigt, bleibt aber vage
Laut „Dagens Nyheter“ begegnete Sofia Epstein schließlich mehrmals. Eine persönliche Stellungnahme der Prinzessin gibt es bislang nicht. Der Königliche Hof äußerte sich jedoch gegenüber der Zeitung und erklärte knapp: „Prinzessin Sofia wurde der betreffenden Person um das Jahr 2005 herum einige Male vorgestellt.“

Weitere Details – etwa Ort, Umstände oder Art des Kontakts – wollte die Hofinformationsabteilung nicht nennen.

Sensibles Thema für das Königshaus
Die Bestätigung sorgt für Unruhe, auch wenn es keine Hinweise auf Fehlverhalten von Prinzessin Sofia gibt. Im Gegenteil, man hofft, dass sie niemals in Gefahr war! Dennoch zeigt der Fall erneut, wie weit die Netzwerke Jeffrey Epsteins reichten – und wie viele prominente Namen Jahre später noch davon eingeholt werden.

Für das schwedische Königshaus ist es eine heikle Angelegenheit, die nun mit größtmöglicher Zurückhaltung behandelt wird.

