„F*** dich“: Bei Norwegen gegen Portugal kracht‘s

„Eine Schande“

Nach der Partie erklärte der Arsenal-Profi dann: „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Das war verrückt, er hat bei einer sinnlosen Aktion die Beherrschung verloren. Er hat mich umgehauen, lange nachdem ich den Ball abgespielt hatte. Ich verstehe nicht, was er da versucht hat. Das hat auf einem Fußballplatz nichts zu suchen. Es ist eine Schande, dass sich Leute so verhalten.“