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Ødegaard gegen Silva

„F*** dich“: Bei Norwegen gegen Portugal kracht‘s

Fußball International
29.09.2026 06:26
Bernardo Silva hatte Martin Ødegaard unsanft zu Fall gebracht.
Bernardo Silva hatte Martin Ødegaard unsanft zu Fall gebracht.(Bild: EPA/PAULO NOVAIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da war aber jemand ordentlich sauer! Nach Norwegens 1:2-Niederlage in der Nations League gegen Portugal rechnete Martin Ødegaard heftig mit Bernardo Silva ab. Der portugiesische Mittelfeld-Motor hatte den Kapitän der Skandinavier kurz zuvor unangenehm zu Fall gebracht ...

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In der 87. Spielminute war Silva mit dem Bestreben, Ødegaard vom Ball zu trennen, aus dem toten Winkel angerast gekommen. Statt das Leder in Besitz zu nehmen, erwischte der 32-Jährige allerdings bloß die Wade seines Gegenspielers, der daraufhin wild fluchte. „F*** dich, f*** dich“, schnauzte Ødegaard den Portugiesen an, als er sich den Ball zum Freistoß zurechtlegte.

„Eine Schande“
Nach der Partie erklärte der Arsenal-Profi dann: „Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Das war verrückt, er hat bei einer sinnlosen Aktion die Beherrschung verloren. Er hat mich umgehauen, lange nachdem ich den Ball abgespielt hatte. Ich verstehe nicht, was er da versucht hat. Das hat auf einem Fußballplatz nichts zu suchen. Es ist eine Schande, dass sich Leute so verhalten.“

Martin Ødegaard war fuchsteufelswild.
Martin Ødegaard war fuchsteufelswild.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Silva lassen Ødegaard Vorwürfe hingegen kalt. „Das ist Fußball, mein Freund“, reagierte der Real-Spieler auf den Unmut des Norwegers angesprochen.

In der Tabelle der Gruppe D (Liga A) liegt Portugal mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Spitze, Norwegen lauert mit drei Punkten Rückstand auf Rang zwei.

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