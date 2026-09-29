Dieser Satz von Jürgen Klopp stört Lothar Matthäus

„Kreisligareif“

„Die Leistung der Nationalmannschaft war am Sonntag bei weitem nicht die, die man sich erhofft hatte. Andererseits erwarte ich nicht nur von Klopp eine gewisse Leistung, sondern auch von den Spielern“, habe sich die DFB-Truppe unter ihrem Wert verkauft. Karim Adeyemi etwa habe nicht so gedribbelt, wie er es in Barcelona tut, so Matthäus, Felix Nmechas Zweikampfverhalten vor dem Gegentor sei „kreisligareif“ gewesen und auch Kimmich sei nicht der Spieler gewesen, den man vom FC Bayern kennt.