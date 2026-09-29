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„Warum dann nicht ...“

Dieser Satz von Jürgen Klopp stört Lothar Matthäus

Fußball International
29.09.2026 06:54
Lothar Matthäus (l.) erwartet mehr von Jürgen Klopp (r.) und den deutschen Teamspielern.
Lothar Matthäus (l.) erwartet mehr von Jürgen Klopp (r.) und den deutschen Teamspielern.(Bild: AFP/APA/Michaela STACHE, Mario Urbantschitsch)
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Von krone Sport

Lothar Matthäus hat sich bei Deutschlands 0:1-Niederlage gegen Griechenland nicht nur auf die Leistung der Spieler, sondern auch auf die Worte von Jürgen Klopp konzentriert. Eine Aussage in der Analyse des Bundestrainers störte den Weltmeister von 1990 dabei ...

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Nach der Partie hatte Klopp gemeint, in den ersten 15 Minuten nach der Pause habe seine Mannschaft gezeigt, was sie will. „Wenn in diesen 15 Minuten die Automatismen funktioniert haben, warum dann nicht auch in den anderen 75 Minuten?“, bemängelte Matthäus in seiner Kolumne für Sky.

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„Kreisligareif“
„Die Leistung der Nationalmannschaft war am Sonntag bei weitem nicht die, die man sich erhofft hatte. Andererseits erwarte ich nicht nur von Klopp eine gewisse Leistung, sondern auch von den Spielern“, habe sich die DFB-Truppe unter ihrem Wert verkauft. Karim Adeyemi etwa habe nicht so gedribbelt, wie er es in Barcelona tut, so Matthäus, Felix Nmechas Zweikampfverhalten vor dem Gegentor sei „kreisligareif“ gewesen und auch Kimmich sei nicht der Spieler gewesen, den man vom FC Bayern kennt.

Nach den ersten zwei Spielen in der Ära Klopp steht Deutschlands Nationalmannschaft mit einem Unentschieden und einer Niederlage da – nicht gerade der Umbruch, den sich die Fans erhofft hatten. Die nächste Chance, es besser zu tun, bietet sich Klopp und seinen Schützlingen am Donnerstag, wenn Schwarz-Rot-Gold Serbien empfängt.

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