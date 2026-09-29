50-Millionen-Mann auf Hansi Flicks Streichliste

Drei Meistertitel, Einsätze in Spaniens Nationalmannschaft sowie ein Marktwert von aktuell 50 Millionen Euro – und dennoch will Barca-Trainer Hansi Flick Alejandro Balde offenbar loswerden ...
Galt der Linksverteidiger lange als fester Baustein für Barcelonas Zukunft, so brachte es der 22-Jährige in der laufenden Saison auf gerade einmal zwölf Spielminuten. Schade um einen Spieler von solch einem Marktwert.
Flick will „taktisch zuverlässigere Spieler“
Und genau deshalb soll Balde bereits im Winter seine Koffer packen und das Glück woanders suchen, wie „El Nacional“ schreibt. Dem Bericht zufolge suche Flick nach „taktisch zuverlässigeren Spielern, die die Struktur der Mannschaft besser aufrechterhalten können“.
Gut möglich, dass Balde seine Karriere in der englischen Premier League fortsetzen wird. Bereits im Sommer hatte sich Manchester United um die Dienste des Außenverteidigers bemüht, zudem soll der FC Chelsea den Spanier auf der Wunschliste haben ...
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