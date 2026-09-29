Nicht jeder Wirt haftet für Alkofahrt seiner Gäste

Keine Haftung ohne entsprechenden Vorsatz

Und vor allem: Das Auto gehörte ihr gar nicht. Sie sei weder Eigentümerin noch verfügungsberechtigt gewesen und habe dem Mann daher das Fahrzeug auch nicht „überlassen“ können. Ihr Rechtsvertreter verwies zudem auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes: Für eine Bestrafung als Beitragstäter braucht es den entsprechenden Vorsatz. Wer keine begründeten Bedenken hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit eines Gastes hat und nicht weiß, dass dieser anschließend alkoholisiert wegfahren will, kann freilich auch nicht allein aufgrund seiner Funktion als Lokalbetreiber dafür verantwortlich gemacht werden.