ÖFB-Team liefert ab ++ Laver Cup geht an Europa

Das ÖFB-Team bleibt an der Tabellenspitze der Nations League Gruppe, Alexander Zverev und das Team Europa triumphieren beim Laver Cup und Fivers-Coach Peter Eckl ist heute zu Gast in „Handball – Das Magazin“ – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 28. September.