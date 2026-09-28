Eissaison endet: „Bei 40 Grad fiel Vitrine aus“

Dann, wenn die markant rote Eingangstür einmal geschlossen ist, beginnt für Tichy die ruhigere Zeit. Allerdings ist die Aufgabenliste auch im Winter lange, erklärt sie. In den kommenden Monaten will sie nämlich die Klimaanlagen warten lassen und auf den neuesten Stand bringen. „Dieser Sommer hat uns gezeigt, dass das notwendig ist“, sagt sie.