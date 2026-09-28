Nächtliche Bergung: Wiener auf Rax in Bergnot

Bergung mit speziellem Hubschrauber

Die Frau hatte gegen 19.30 Uhr einen Notruf abgesetzt. Mehrere Bergretter und ein Alpinpolizist stiegen zu den beiden auf und fanden sie kurz vor 22.00 Uhr in unwegsamem Gelände abseits des Steiges. Da ein bodengebundener Transport langwierig und für die Einsatzkräfte und Verletzten belastend gewesen wäre, wurde der in Niederöblarn in der Steiermark stationierte Notarzthubschrauber „C14“ angefordert. Dieser ist seit 2025 auch für nächtliche Einsätze mit Rettungswinde zugelassen und ausgerüstet.