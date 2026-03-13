Gemüse-Eis sorgt für Ansturm auf Wiener Kult-Salon

Für Juniorchefin Xenia Tichy zwar ein mittlerweile jährliches Unterfangen, aber dennoch herausfordernd: Gerade für die neuen Servicekräfte, sagt sie. Auch für das angestammte Personal gibt es zumindest beim Abkassieren eine Umstellung: Mit 3,10 Euro kostet ein kleines Eis, das aus bis zu drei Sorten besteht, heuer um zehn Cent mehr, verrät sie.